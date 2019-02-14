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Фанат «Вашингтона» набил тату с Евгением Кузнецовым, делающим «птичку»

Фанат «Вашингтона» набил тату с Евгением Кузнецовым, делающим «птичку»
Хоккей / НХЛ

Фанат клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» сделал татуировку с изображением российского нападающего Евгения Кузнецова, празднующего гол в традиционном стиле «птички».

Посмотреть фото также можно в официальном «инстаграме» Национальной хоккейной лиги.

В активе Евгения Кузнецова 15 голов и 38 результативных передач в 51 матче при показателе полезности «+4». В последних восьми встречах на его счету 15 (7+8) очков. В НХЛ в активе Кузнецова 318 баллов – 95 голов и 223 передачи в 391 матче.

Подопечные Тодда Рирдена занимают шестое место в Восточной конференции НХЛ, в активе действующего чемпиона 69 очков в 57 встречах.

Календарь матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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