А. Свечников: за Овечкиным интересно следить, он забивает каждую игру

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников поделился мнением о процессе адаптации в НХЛ.



«Адаптация в НХЛ завершена? Всегда есть над чем работать. Поначалу было тяжело. Три-четыре месяца пытался поймать свою игру. В НХЛ хоккей намного быстрее, более физический. Теперь чувствую, что лучше понимаю, чего от меня требуют тренеры, и стараюсь выполнять.



Это же сильнейшая лига в мире, и я знал, что будет непросто в первые месяцы, поэтому был готов. Мне кажется, уверенность намного выросла. Не столько даже уверенность, а понимание игры. Знаю, чего хотят добиться от меня тренеры. Это самое главное.



Любимые игроки в НХЛ? Трудный вопрос. В принципе, за всеми слежу, все русские игроки нравятся. Никита Кучеров, Евгений Кузнецов — за ними интересно смотреть. Интересно ли следить за Овечкиным? Конечно, интересно — он забивает каждую игру», — цитирует Свечникова официальный сайт лиги.

Рекорды нужны, чтобы их бить. Кто из наших сможет догнать Овечкина Один кандидат точно есть.