«Тампа-Бэй» — «Даллас»: Худобин пропустил 3 гола с 7 бросков и был заменён

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Даллас Старз». После первого периода хозяева впереди со счётом 4:0.



Российский вратарь «Далласа» Антон Худобин был заменён на 13-й минуте после того, как пропустил три шайбы с семи бросков. Отличились Стивен Стэмкос, Михаил Сергачёв и Тайлер Джонсон. Лэндон Боу, сменщик Худобина, не продержался «сухим» и две минуты, как его ворота поразил Никита Кучерова.



Напомним, в прошлом матче с «Флоридой Пантерз» Худобин оформил шат-аут.



В этом сезоне на его счету 25 встреч (23 – в основном составе), в которых он одержал 10 побед. Россиянин в среднем за матч пропускает 2,34 шайбы, отражая 92,7% бросков. В его активе два шат-аута.

«Тампа-Бэй» — «Даллас»: Кучеров набрал три очка в первом периоде