«Тампа-Бэй» — «Даллас»: Кучеров набрал три очка в первом периоде

В очередном матче игрового дня регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Даллас Старз». После первого периода хозяева впереди со счётом 4:0.



Самым результативным игроком первого периода стал лучший бомбардир регулярного чемпионата НХЛ и форвард «Тампы» Никита Кучеров. Он отметился одной шайбой и двумя результативными передачами.

Видео гола Кучерова можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Теперь на счету Кучерова 91 очко в 58 матчах – 26 голов и 65 результативных передач. У Патрика Кейна из «Чикаго Блэкхоукс» 82 балла.

Ранее россиянин вышел на третье место среди российских хоккеистов до 25 лет в истории НХЛ по количеству сезонов, в которых они забивали не менее 25 шайб.