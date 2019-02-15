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Кейт Ткачук аплодировал драке сына в матче с «Детройтом»

Кейт Ткачук аплодировал драке сына в матче с «Детройтом»
Хоккей / НХЛ

В матче регулярного чемпионата НХЛ между «Детройт Ред Уингз» и «Оттавой Сенаторз» произошёл любопытный эпизод. В середине первого периода при счёте 0:0 на льду вспыхнула драка, участниками которой стали форвард «сенаторов» Брэди Ткачук и защитник «Ред Уингз» Джонатан Эрикссон.

Шведский защитник «красных крыльев» смог несколько раз попасть по оппоненту, в итоге Ткачук оказался на льду. Любопытно, что за дракой с трибун наблюдал Кейт Ткачук, отец Брэди и очень известный в прошлом нападающий. Кейт Ткачук с улыбкой посмотрел бой, аплодируя и принимая поздравления других зрителей.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

«Сенаторы» после второго периода уступают со счётом 2:3. Одна из заброшенных шайб на счету Ткачука.

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