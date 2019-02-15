Кучеров повторил рекорд Ковальчука, Форсберга и Лемье по матчам с 4 очками

В очередном матче игрового дня регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Даллас Старз». Идёт третий период, хозяева впереди со счётом 6:0.

Самым результативным игроком матча пока является лучший бомбардир регулярного чемпионата НХЛ и форвард «Тампы» Никита Кучеров. Россиянин отметился одной шайбой и тремя результативными передачами. Кучеров шестой раз в сезоне набрал четыре очка. Он повторил достижение Ильи Ковальчука, установленное в сезоне 2005/06. Подобные серии были также у Питера Форсберга, Марио Лемье и Адама Оутса. У Яромира Ягра в сезоне 1995/96 было семь таких встреч, у того же Лемье -13.

Теперь на счету Кучерова 92 очка в 58 матчах – 26 голов и 66 результативных передач. У Патрика Кейна из «Чикаго Блэкхоукс» 82 балла.