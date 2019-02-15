Три гола в ворота Бобровского — в обзоре поражения «Коламбуса»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» дома потерпел поражение от «Нью-Йорк Айлендерс» — 0:3.



Счёт на восьмой минуте открыл канадский нападающий «островитян» Кейси Сизикас. Во втором периоде он оформил дубль. Точку в матче поставил Джош Бейли, отличившийся в конце второго игрового отрезка.



На счету российского нападающего «Коламбуса» Артемия Панарина показатель полезности «-1», бросок в створ и силовой приём за 19.38 на льду (1.12 – в большинстве). Сергей Бобровский отразил 24 броска из 27.

Видеообзор самых ярких моментов матча доступен на «Чемпионате».

«Айлендерс» одержали пятую победу в шести матчах и поднялись на второе место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 74 очка. «Коламбус» (67) прервал серию из четырёх побед и остался седьмым.