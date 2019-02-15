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Два очка Овечкина помогли «Вашингтону» прервать победную серию «Сан-Хосе»

Два очка Овечкина помогли «Вашингтону» прервать победную серию «Сан-Хосе»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» на выезде переиграл «Сан-Хосе Шаркс» — 5:1. Подопечные Питера Дебура потерпели первое поражение за семь последних игр.

Хозяева открыли счёт уже на третьей минуте матча, отличился Кевин Лабанк. В дальнейшем успех праздновали исключительно гости. Уже спустя полторы минуты Александр Овечкин отметился передачей на Ти Джея Оши, который восстановил равновесие. В середине периода Якуб Врана вывел «столичную» команду вперёд. В начале второго отрезка отличился уже сам Овечкин, ассистентами выступили Евгений Кузнецов и Том Уилсон. За две минуты до перерыва Оши оформил дубль. Окончательный счёт установил Уилсон, поразивший пустые ворота.

НХЛ - регулярный чемпионат
15 февраля 2019, пятница. 06:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1 : 5
1:2, 0:2, 0:1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 – Лабанк (Торнтон, Хед) – 02:06 (5x5), 1:1 – Оши (Овечкин, Карлсон) – 03:38 (5x4), 1:2 – Врана (Оши, Бекстрём) – 11:33 (5x5), 1:3 – Овечкин (Кузнецов, Уилсон) – 24:14 (5x5), 1:4 – Оши (Бекстрём) – 38:02 (5x5), – (Врана) – , 1:5 – Уилсон – 57:25 (en)

Овечкин является лидером в снайперской гонке (39 голов), опережая на пять шайб ближайших преследователей: Джеффа Скиннера («Баффало Сэйбрз») и Патрика Кейна («Чикаго Блэкхоукс»).

«Сан-Хосе» — «Вашингтон»: Овечкин забросил 39-ю шайбу в сезоне
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