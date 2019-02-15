Два очка Овечкина помогли «Вашингтону» прервать победную серию «Сан-Хосе»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» на выезде переиграл «Сан-Хосе Шаркс» — 5:1. Подопечные Питера Дебура потерпели первое поражение за семь последних игр.

Хозяева открыли счёт уже на третьей минуте матча, отличился Кевин Лабанк. В дальнейшем успех праздновали исключительно гости. Уже спустя полторы минуты Александр Овечкин отметился передачей на Ти Джея Оши, который восстановил равновесие. В середине периода Якуб Врана вывел «столичную» команду вперёд. В начале второго отрезка отличился уже сам Овечкин, ассистентами выступили Евгений Кузнецов и Том Уилсон. За две минуты до перерыва Оши оформил дубль. Окончательный счёт установил Уилсон, поразивший пустые ворота.

Овечкин является лидером в снайперской гонке (39 голов), опережая на пять шайб ближайших преследователей: Джеффа Скиннера («Баффало Сэйбрз») и Патрика Кейна («Чикаго Блэкхоукс»).