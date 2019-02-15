«Лос-Анджелес» проиграл «Ванкуверу», Ковальчук и Голдобин не набрали очков

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» дома в серии буллитов уступил «Ванкувер Кэнакс» — 3:4. Подопечные Уилли Дежардена потерпели третье поражение подряд.

Счёт в матче открыл шведский форвард гостей Элиас Петтерссон. На первый перерыв команды ушли при ничейном счёте, равновесие восстановил Остин Вагнер. Во втором периоде команды снова обменялись заброшенными шайбами. На гол Брока Бёзера ответил Майкл Амадио. В третьем периоде «короли» впервые в матче повели в счёте усилиями Алека Мартинеса. «Косаткам» удалось перевести игру в овертайм на 59-й минуте, когда Адам Годетт воспользовался передачей Петтерссона. В серии буллитов решающую попытку реализовал Бёзер.

Форвард «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук провёл на льду 16 минут 44 секунды, отметившись тремя бросками в створ ворот. В серии послематчевых бросков российский форвард был точен. Нападающий «Ванкувера» Николай Голдобин сыграл 16.31, заработав показатель полезности "+1".