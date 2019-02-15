Четыре раза на неделе российский игрок становился главной звездой дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига на своём официальном сайте назвала имена лучших хоккеистов прошедшего игрового дня. В 11 матчах принял участие 21 представитель России.

Главной звездой дня стал нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, забросивший шайбу и сделавший три голевые передачи в матче с «Даллас Старз» (6:0). В последних трёх матчах на счету Никиты 11 очков.

13 февраля Кучеров также был признан лучшим игроком дня. Всего на этой неделе четыре раза российский игрок становился главной звездой дня в НХЛ

11 февраля лучшим игроком дня был признан нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко. В матче с «Нэшвилл Предаторз» (5:4 ОТ) россиянин забросил три шайбы и отметился победным голом в овертайме. В тот день всю тройку образовали российские игроки.



12 февраля главной звездой дня стал нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов, забросивший две шайбы и сделавший две голевые передачи в игре с «Лос-Анджелес Кингз» (6:4).

Только 14 февраля лучшим игроком дня стал представитель другой страны, однако в этот день российские игроки не принимали участия в матчах.