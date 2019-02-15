Бэбкок: Марло ещё не закончил, колёса крутятся

Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Майк Бэбкок поделился мнением об игре нападающих «кленовых листьев» Патрика Марло и Андреаса Юнссона.

Статистика Патрика Марло в регулярном сезоне-2018/19

«Если посмотреть на карьеру Пэтти, то у него всегда были приливы и отливы. У него были моменты, когда дела шли нехорошо. Когда тебе 25 и у тебя что-то не выходит, все говорят: «Ничего страшного». Когда становишься старше и попадаешь в яму, то говорят, что ты уже закончился. Колёса крутятся, Марло ещё не закончил.

Андреас делает своё дело. Самое замечательное в Юнссоне то, что не сидел и не ныл: «Дайте мне игровое время, я мало играю». Он просто решил набирать очки и посмотреть, достаточно ли умён тренер, чтобы понять и увидеть это», — сказал Бэбкок.