Савилов: в Беларуси есть все условия, чтобы готовить игроков. В Уганде этого нет

Председатель Федерации хоккея Беларуси Геннадий Савилов заявил, что в стране есть все условия, чтобы готовить игроков мирового уровня.

«Белорусский хоккей имеет все основания для того, чтобы воспитывать игроков мирового уровня. Дворцы, календарь, тренерские кадры, господдержка, денежные средства, возможность летать в Канаду — всё есть. Мы имеем университет подготовки хоккейных тренеров. В Уганде этого нет. В Кот-д’Ивуаре этого тоже нет. Да и во многих капиталистических странах этого тоже нет. А у нас нет только таких хоккеистов. Сейчас наша задача — скомпилировать эти условия и выдать на гора результат.

Натурализация? Я ещё раз повторю, у нас есть всё, чтобы готовить своих хоккеистов. Почему Исландия с 400-тысячным населением может готовить футболистов мирового уровня? У нас есть 10 миллионов населения, популяризация хоккея и материально-техническая база. Так что я не вижу никаких оснований, чтобы у нас было меньше игроков мирового класса, чем в Дании», — передаёт слова Савилова корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.