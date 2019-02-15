Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Динамо» Р — «Динамо» Мн. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Малкин: дела идут непросто, но я надеюсь, что уверенность вернётся ко мне

Малкин: дела идут непросто, но я надеюсь, что уверенность вернётся ко мне
Хоккей / НХЛ

Нападающий «Питтсбург Пингвингз» Евгений Малкин рассказал о задачах команды на оставшуюся часть сезона.

«В чемпионате осталось 25 матчей, поэтому надо попробовать поймать нашу игру. Нужно действовать быстрее, умнее, лучше в своей зоне. Пробиться в плей-офф. Не имеет большого значения, что происходит во время чемпионата. Важно то, что происходит в плей-офф. Мы это знаем. Если попадём в Кубок Стэнли, это словно новая жизнь и новый вызов.

В этом году дела идут непросто, но я сделаю всё возможное. Я много тренировался каждый день и проводил на льду дополнительное время. Чувствую себя нормально и надеюсь, что уверенность вернётся ко мне», — приводит слова Малкина официальный сайт НХЛ.

В феврале россиянин принял участие всего в одном матче. Сначала Малкин восстанавливался после травмы, а затем был дисквалифицирован на одну игру за попытку отмахнуться клюшкой.

Малкин: Раффл бил меня сзади в шею, не понимаю, почему его не наказали
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент