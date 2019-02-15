Малкин: дела идут непросто, но я надеюсь, что уверенность вернётся ко мне

Нападающий «Питтсбург Пингвингз» Евгений Малкин рассказал о задачах команды на оставшуюся часть сезона.



«В чемпионате осталось 25 матчей, поэтому надо попробовать поймать нашу игру. Нужно действовать быстрее, умнее, лучше в своей зоне. Пробиться в плей-офф. Не имеет большого значения, что происходит во время чемпионата. Важно то, что происходит в плей-офф. Мы это знаем. Если попадём в Кубок Стэнли, это словно новая жизнь и новый вызов.



В этом году дела идут непросто, но я сделаю всё возможное. Я много тренировался каждый день и проводил на льду дополнительное время. Чувствую себя нормально и надеюсь, что уверенность вернётся ко мне», — приводит слова Малкина официальный сайт НХЛ.



В феврале россиянин принял участие всего в одном матче. Сначала Малкин восстанавливался после травмы, а затем был дисквалифицирован на одну игру за попытку отмахнуться клюшкой.

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