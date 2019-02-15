КХЛ присвоила форварду «Слована» Рудольфу Червены статус НСА

Дисциплинарный комитет КХЛ принял решение присвоить статус «Неограниченно свободный агент» хоккеисту Рудольфу Червены в связи с расторжением контракта со «Слованом», сообщает официальный сайт КХЛ.



В этом сезоне 29-летний хоккеист провёл 57 матчей в регулярном чемпионате, отметившись 11 заброшенными шайбами и 12 результативными передачами при показателе полезности «-12». Кроме того он заработал 28 штрафных минут. Последний матч в составе клуба из Братиславы Червены провёл 13 февраля — «Слован» обыграл минское «Динамо» со счётом 3:2.



Словацкая команда занимает последнее место в турнирной таблице Западной конференции. В 58 матчах «Слован» набрал 33 очка и давно потерял шансы на попадание в плей-офф.

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