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«Динамо» М – ХК «Сочи»: хозяева сыграют без трёх игроков основного состава

«Динамо» М – ХК «Сочи»: хозяева сыграют без трёх игроков основного состава
Хоккей / КХЛ

Стали известны составы на матч между московским «Динамо» и ХК «Сочи», который состоится сегодня, 15 февраля, на «ВТБ Арене – имени Аркадия Чернышёва», сообщает с места событий корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов. Начало встречи – в 19:30 мск.

В первом звене хозяев дисквалифицированного Дмитрия Кагарлицкого заменит Патрик Закриссон. Также игру пропустят основные защитники бело-голубых Андрей Миронов и Михал Чайковски. Их места в составе заняли Андрей Прибыльский и Максим Минеев.

«Динамо» (Москва):

Бочаров (Ерёменко);
Волков — Никулин, Закриссон — Шипачёв — Индрашис;
Койвисто — Хиетанен, Брюквин — Игумнов — Макаров;
Меньшиков — Минеев, Моисеев — Мозер — Михайлов;
Прибыльский — Пепеляев, Карлин — Ефремов — Панкратов.

ХК «Сочи»:

Барулин (Шикин);
Йокипакка – Ю. Александров, О’Делл – Росен – Бочаров;
Воробьёв – Пайгин, Бакош – Коллинз – Шмелёв;
Рыков – Хомицкий, Лугин – Точицкий – Старков;
Д. Александров, Капустин – Калетник – Архипов, Рахимуллин.

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