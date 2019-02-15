Сергачёв: Кучеров видит площадку так, как видят единицы

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв поделился мнением об игре нападающего Никиты Кучерова. В матче с «Даллас Старз» (6:0) форвард набрал 4 (1+3) очка.



«Никита входит в число лучших хоккеистов лиги. Возможно, он является лучшим. Кучеров видит площадку так, как видят единицы. Он может снабдить партнёра великолепной передачей, но при этом способен и самостоятельно угрожать воротам соперника. Впрочем, если Никита увидит, что партнёр находится в хорошей позиции, то обязательно отдаст пас», — приводит слова Сергачёва пресс-служба «молний»



Кучеров в шестой раз в сезоне набрал четыре очка. Он повторил достижение Ильи Ковальчука, установленное в сезоне-2005/06. Подобные серии были также у Петера Форсберга, Марио Лемье и Адама Оутса. У Яромира Ягра в сезоне-1995/96 было семь таких встреч, у того же Лемье — 13.

Кучеров и легенды НХЛ! Он идёт на рекорд, которому почти четверть века Никто не заслуживает MVP и «Арт Росс Трофи» больше, чем он.