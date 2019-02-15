«Ак Барс» одолел «Автомобилист» благодаря 2 очкам Ткачёва и шат-ауту Шарыченкова

«Автомобилист» встречался с «Ак Барсом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который прошёл в Екатеринбурге. Игра закончилась со счётом 3:0 в пользу команды Зинэтулы Билялетдинова.



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Казанская команда открыла счёт на 13-й минуте стараниями Никиты Лямкина. Гости упрочили преимущество в концовке второго игрового отрезка после того, как Иржи Секач реализовал численный перевес. За 16 секунд до второго перерыва Владимир Ткачёв забросил третью шайбу в ворота уральцев и установил окончательный результат. Голкипер гостей Александр Шарыченков записал на свой счёт сухой матч.



«Ак Барс» одержал третью победу в последних четырёх матчах, «Автомобилист» потерпел второе поражение в трёх играх.

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.