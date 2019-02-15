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«Ак Барс» одолел «Автомобилист» благодаря 2 очкам Ткачёва и шат-ауту Шарыченкова

«Ак Барс» одолел «Автомобилист» благодаря 2 очкам Ткачёва и шат-ауту Шарыченкова
Хоккей / КХЛ

«Автомобилист» встречался с «Ак Барсом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который прошёл в Екатеринбурге. Игра закончилась со счётом 3:0 в пользу команды Зинэтулы Билялетдинова.

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Казанская команда открыла счёт на 13-й минуте стараниями Никиты Лямкина. Гости упрочили преимущество в концовке второго игрового отрезка после того, как Иржи Секач реализовал численный перевес. За 16 секунд до второго перерыва Владимир Ткачёв забросил третью шайбу в ворота уральцев и установил окончательный результат. Голкипер гостей Александр Шарыченков записал на свой счёт сухой матч.

«Ак Барс» одержал третью победу в последних четырёх матчах, «Автомобилист» потерпел второе поражение в трёх играх.

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
15 февраля 2019, пятница. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
0 : 3
0:1, 0:2, 0:0
Ак Барс
Казань
0:1 – Лямкин (Глухов, Свитов) – 12:40 (5x5), 0:2 – Секач (Ткачёв) – 36:37 (5x4), 0:3 – Ткачёв – 39:44 (5x5), – (Ландер) –
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