Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Динамо» Р — «Динамо» Мн. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Локомотив» одержал минимальную победу в игре с «Витязем», Козун набрал 3 очка

«Локомотив» одержал минимальную победу в игре с «Витязем», Козун набрал 3 очка
Хоккей / КХЛ

«Локомотив» встречался с «Витязем» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра состоялась в Ярославле и закончилась со счётом 4:3 в пользу «железнодорожников».

Календарь игр регулярного чемпионата КХЛ

Первый период не порадовал болельщиков заброшенными шайбами. Хозяева открыли счёт на 26-й минуте благодаря Андрею Локтионову, реализовавшему большинство. Михал Ржепик довольно быстро восстановил паритет, но Владислав Картаев практически сразу снова вывел «железнодорожников» вперёд. В концовке игрового отрезка команда обменялись заброшенными шайбами — на гол Максима Осипова гости ответили точным броском Павла Чернова. В третьем периоде преимущество команды Дмитрия Квартальнова укрепил Петри Контиола, но «Витязь» снова сократил отставание до минимума благодаря Чернову.

«Локомотив» одержал третью победу в последних четырёх матчах, подмосковная команда продлила серию поражений до пяти игр.

КХЛ - регулярный чемпионат
15 февраля 2019, пятница. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
4 : 3
0:0, 3:2, 1:1
Витязь
Московская область
1:0 – Локтионов (Козун) – 25:43 (5x4), 1:1 – Ржепик – 26:19 (5x5), 2:1 – Картаев (Осипов, Красковский) – 26:49 (5x5), 3:1 – Осипов (Козун) – 34:47 (5x5), 3:2 – Чернов (Макеев) – 38:41 (5x5), 4:2 – Контиола (Накладал, Козун) – 47:24 (5x5), 4:3 – Чернов (Кокарев, Комаров) – 52:47 (5x5)
Что дала КХЛ новая система подсчёта очков. Таблицы и сравнения
Изменения в лиге оказались бессмысленными и сработали не в пользу команд, чаще побеждающих в основное время.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент