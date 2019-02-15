«Локомотив» одержал минимальную победу в игре с «Витязем», Козун набрал 3 очка

«Локомотив» встречался с «Витязем» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра состоялась в Ярославле и закончилась со счётом 4:3 в пользу «железнодорожников».

Календарь игр регулярного чемпионата КХЛ

Первый период не порадовал болельщиков заброшенными шайбами. Хозяева открыли счёт на 26-й минуте благодаря Андрею Локтионову, реализовавшему большинство. Михал Ржепик довольно быстро восстановил паритет, но Владислав Картаев практически сразу снова вывел «железнодорожников» вперёд. В концовке игрового отрезка команда обменялись заброшенными шайбами — на гол Максима Осипова гости ответили точным броском Павла Чернова. В третьем периоде преимущество команды Дмитрия Квартальнова укрепил Петри Контиола, но «Витязь» снова сократил отставание до минимума благодаря Чернову.



«Локомотив» одержал третью победу в последних четырёх матчах, подмосковная команда продлила серию поражений до пяти игр.