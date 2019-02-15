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Дубль Якупова помог СКА одержать победу в игре с «Йокеритом»

Дубль Якупова помог СКА одержать победу в игре с «Йокеритом»
Хоккей / КХЛ

СКА встречался с «Йокеритом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра прошла в Санкт-Петербурге и закончилась со счётом 5:2 в пользу команды Ильи Воробьёва.

Календарь игр регулярного чемпионата КХЛ

В первом периоде команды забросили три шайбы. Хозяева открыли счёт стараниями Наиля Якупова, реализовавшего большинство. Никита Гусев отдал 61-ю голевую передачу в сезоне и установил рекорд КХЛ. Спустя 20 секунд преимущество СКА увеличил Максим Карпов, финская команда отыграла один гол в концовке периода стараниями Антти Пильстрёма. В третьем периоде ворота гостей поразили Якупов, Гусев и Патрик Херсли, на что финны ответили шайбой Стива Мозеса.

СКА одержал третью победу подряд, «джокеры» продлили серию поражений до трёх игр.

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
15 февраля 2019, пятница. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
5 : 2
2:1, 0:0, 3:1
Йокерит
Хельсинки
1:0 – Якупов (Белов, Гусев) – 08:34 (5x4), 2:0 – Карпов – 08:54 (5x5), 2:1 – Пильстрём (Плэтт, Анттила) – 17:00 (5x5), 3:1 – Гусев (Барабанов, Мальцев) – 44:51 (5x5), 4:1 – Якупов (Зубарев, Тихонов) – 48:22 (5x5), 5:1 – Херсли (Белов, Дацюк) – 54:49 (5x4), 5:2 – Мозес (Грант, Йормакка) – 58:08 (5x4)
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