Дубль Якупова помог СКА одержать победу в игре с «Йокеритом»

СКА встречался с «Йокеритом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра прошла в Санкт-Петербурге и закончилась со счётом 5:2 в пользу команды Ильи Воробьёва.



Календарь игр регулярного чемпионата КХЛ



В первом периоде команды забросили три шайбы. Хозяева открыли счёт стараниями Наиля Якупова, реализовавшего большинство. Никита Гусев отдал 61-ю голевую передачу в сезоне и установил рекорд КХЛ. Спустя 20 секунд преимущество СКА увеличил Максим Карпов, финская команда отыграла один гол в концовке периода стараниями Антти Пильстрёма. В третьем периоде ворота гостей поразили Якупов, Гусев и Патрик Херсли, на что финны ответили шайбой Стива Мозеса.

СКА одержал третью победу подряд, «джокеры» продлили серию поражений до трёх игр.

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.