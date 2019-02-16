Фанат ЦСКА за «Динамо» и милый волчонок. Лучшие фото с матча «Динамо» — «Сочи»

15 февраля в Москве на льду стадиона «ВТБ Арена» имени Аркадия Чернышева в матче регулярного розыгрыша чемпионата КХЛ «Сочи» в овертайме одержал победу над «Динамо». Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

«Леопарды» открыли счёт на 8-й минуте стараниями Владислава Калетника и сумели сохранить минимальное преимущество до конца периода. В начале второй двадцатиминутки Евгений Мозер восстановил равновесие, а на 37-й минуте бело-голубые вышли вперёд благодаря голу Миики Койвисто. В концовке третьего периода Станислав Бочаров затолкал шайбу в ворота и сравнял счёт. Основное время завершилось вничью, а в овертайме победу южанам принёс Мартин Бакош.

Лучшие кадры с матча «Динамо» — «Сочи» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.