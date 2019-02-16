Драка в матче «Баффало» — «Рейнджерс»: Деанджело уложил Окпосо с одного удара

В первом матче игрового дня регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» на выезде разгромил «Баффало Сэйбрз» — 6:2.

На 48-й минуте произошла драка, в ходе которой защитник «Рейнджерс» Тони Деанджело уложил на лёд форварда «клинков» Кайла Окпосо с одного удара.

Видео драки можно посмотреть в YouTube на канале Sportsnet.

Первой звездой встречи встречи стал российский нападающий «синерубашечников» Владислав Наместников. На его счету дубль и голевая передача. Также заброшенными шайбами отметились Бу Нивс, Джимми Веси, Йеспер Фаст и Павел Бучневич. У «клинков» дубль оформил Джефф Скиннер, приблизившийся к Александру Овечкину в снайперской гонке. У нападающего «Баффало» 36 голов.