«Амур» одержал третью победу подряд, одолев «Куньлунь»

Хабаровский «Амур» на домашней площадке переиграл китайский «Куньлунь Ред Стар», встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2 ОТ. Для «тигров» победа стала третьей подряд, серия поражений «Куньлуня» достигла пяти матчей.



Счёт был открыт на 11-й минуте, точным броском отметился нападающий хабаровской команды Артём Железков. В середине второго периода «Амур» упрочил преимущество благодаря заброшенной шайбе Александра Горшкова. На 43-й минуте Брэндон Ип забил гол и сократил отставание «Куньлуня». Вскоре защитник «драконов» Вилле Лаюнен сравнял счёт. Встреча перешла в овертайм, где решающий гол забил Данил Файзуллин.