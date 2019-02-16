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«Амур» одержал третью победу подряд, одолев «Куньлунь»

«Амур» одержал третью победу подряд, одолев «Куньлунь»
Хоккей / КХЛ

Хабаровский «Амур» на домашней площадке переиграл китайский «Куньлунь Ред Стар», встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2 ОТ. Для «тигров» победа стала третьей подряд, серия поражений «Куньлуня» достигла пяти матчей.

Счёт был открыт на 11-й минуте, точным броском отметился нападающий хабаровской команды Артём Железков. В середине второго периода «Амур» упрочил преимущество благодаря заброшенной шайбе Александра Горшкова. На 43-й минуте Брэндон Ип забил гол и сократил отставание «Куньлуня». Вскоре защитник «драконов» Вилле Лаюнен сравнял счёт. Встреча перешла в овертайм, где решающий гол забил Данил Файзуллин.

КХЛ - регулярный чемпионат
16 февраля 2019, суббота. 10:00 МСК
Амур
Хабаровск
3 : 2
1:0, 1:0, 0:2, 1:0
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 – Железков (Лазарев, Голубев) – 10:36 (5x5), 2:0 – Горшков (Пьянов, Руденков) – 30:59 (5x5), 2:1 – Ип – 42:34 (5x5), 2:2 – Лаюнен (Савинайнен, Шор) – 49:11 (5x4), 3:2 – Файзуллин (Коларж, Зогорна) – 63:34 (3x3)
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