Светлов: хотя шансов на плей-офф нет, «Адмирал» борется до конца

Главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов поделился эмоциями от матча с «Салаватом Юлаевым» (3:2 Б).



«С нашей стороны игра была немножко «валидольная». Не знаю с чем связано начало – мы были не совсем готовы к такому мощному началу противника, за которым первый период полностью, нас переиграли. На наше счастье они не забили нам больше голов. Потом где-то выстояли, где-то помог вратарь, а шансы у «Салавата» были хорошие.



Поговорили с ребятами. Стоило колоссальных сил, чтобы сломать игру и перевести её в свою сторону. Во втором периоде были более активны, создавали хорошие моменты и забили нужный и важный гол. В третьем периоде, хоть и проигрывали 1:2, искали пути в атаке. А буллиты, так скажем, такая лотерея. Нам повезло. После 0:2 перебороть себя, найти в себе силы и характер, чтобы перебороть игру, сравнять счет и выиграть – это стоит того, что команда формируется, у нее есть характер, не сдается и борется до конца. Даже несмотря на то, что у нас шансов на плей-офф нет, команда работает и играет для болельщиков.



Что с Дьяковым? Сейчас сказать сложно. Он в борьбе получил удары. С плечом что-то. Пока не буду говорить, завтра врачи посмотрят и может быть больше скажут", — цитирует тренера официальный сайт «Салавата».

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