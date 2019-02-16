«Северсталь» — «Трактор»: стали известны составы команд

«Северсталь» и «Трактор» в официальных «твиттерах» объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Череповце. Начало — в 17:00 мск.

«Северсталь»:



Фурх (Коробов);

Кинрейд — Сизов, Монахов— Якимов — Лапенков;

Лекомцев — Глазков, Эштон — Трубачёв — Гераськин;

Хохлов — Кулда, Марковин — Кодола — Петунин;

Хабаров, Захарчук — Бодров — Михнов, Бабенко.

«Трактор»:

Демченко (Судницин);

Бэйлен — Исаев, Бергстрём — Стоу — Томас;

Карпухин — Петров, Энлунд — Полыгалов — Глинкин;

Бородкин — Хлыстов, Кокуёв — Рыбаков — Кравцов;

Желдаков, Шаров — Дугин — Шолохов, Ерофеев.

«Трактор» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, опережая «Сибирь» на два очка.