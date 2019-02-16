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«Северсталь» — «Трактор». Платная прямая трансляция
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«Северсталь» — «Трактор»: стали известны составы команд

«Северсталь» — «Трактор»: стали известны составы команд
Хоккей / КХЛ

«Северсталь» и «Трактор» в официальных «твиттерах» объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Череповце. Начало — в 17:00 мск.

«Северсталь»:

Фурх (Коробов);
Кинрейд — Сизов, Монахов— Якимов — Лапенков;
Лекомцев — Глазков, Эштон — Трубачёв — Гераськин;
Хохлов — Кулда, Марковин — Кодола — Петунин;
Хабаров, Захарчук — Бодров — Михнов, Бабенко.

«Трактор»:
Демченко (Судницин);
Бэйлен — Исаев, Бергстрём — Стоу — Томас;
Карпухин — Петров, Энлунд — Полыгалов — Глинкин;
Бородкин — Хлыстов, Кокуёв — Рыбаков — Кравцов;
Желдаков, Шаров — Дугин — Шолохов, Ерофеев.

«Трактор» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, опережая «Сибирь» на два очка.

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