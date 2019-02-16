«Авангард» в серии буллитов сломил сопротивление «Барыса»

«Барыс» проиграл «Авангарду» в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Матч завершился со счётом 2:1 Б в пользу подопечных Боба Хартли.

Благодаря этому результату команда Андрея Скабелки гарантировала себе победу в дивизионе Чернышёва. Омский клуб потерял шансы обогнать «Барыс» по итогам «регулярки».

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2018/19

Первый период остался за хозяевами. На 12-й минуте отличился шведский защитник Виктор Сведберг. «Авангарду» удалось отыграться в середине третьего периода. Успех праздновал защитник «ястребов» Никита Пивцакин. В овертайме Андре Петерссон броском с неудобной руки застал врасплох Игоря Бобкова. Однако шайба не была засчитана после долгого просмотра на предмет вне игры. В серии послематчевых бросков решающую попытку реализовал Сергей Широков.