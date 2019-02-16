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«Северсталь» — «Трактор». Платная прямая трансляция
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«Северсталь» — «Трактор»: Судницин заменил Демченко после четвёртой шайбы

«Северсталь» — «Трактор»: Судницин заменил Демченко после четвёртой шайбы
Хоккей / КХЛ

«Северсталь» принимает «Трактор» в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Во втором периоде хозяева ведут со счётом 4:1.

Хозяевам удалось открыть счёт уже на 24-й секунде матча. С передач Джеффри Кинрейда и Евгения Лапенкова отличился Сергей Монахов. На 11-й минуте Монахов оформил дубль, воспользовавшись передачами Ивана Лекомцева и Богдана Якимова. Ещё до конца периода Нику Бэйлену удалось отыграть одну шайбу, однако во втором периоде хозяева закрепили преимущество. Точными бросками отметились Илья Хохлов и Александр Петунин. После гола Петунина тренерский штаб гостей произвёл замену голкипера: вместо Василия Демченко в воротах появился Александр Судницин.

Видео гола Хохлова также можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

«Северсталь» — «Трактор»: Сергей Монахов оформил дубль к 11-й минуте матча
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