Скабелка — о четырёх поражениях от «Авангарда»: одну игру «Барыс» выиграл

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом» (1:2 Б).

«Поздравляю соперника с победой. Это был хороший матч, очень атмосферный. Мы очень рады, что к концу сезона стадион смог заполниться, что болельщики приходят поддержать команду, это очень важно. Такая игра уже напоминала плей-офф. «Авангард» хотел выиграть, но мы тоже. Тот силовой хоккей, который соперник предложил в первом периоде, мы приняли, причем очень достойно. Игра все-таки была равная. Как сказал Боб Хартли, в основное время могла выиграть любая команда. Но иногда в какие-то вещи вмешиваются потусторонние силы. Наша главная задача сейчас, учитывая непростой выезд – подготовка к плей-офф.

В чём система четырёх поражений в играх с «Авангардом»? Какая система, если они выиграли по буллитам? Мы сыграли четыре игры, но я скажу так: мы одну из них проиграли, две сыграли вничью и одну выиграли», — цитирует Скабелку официальный сайт «Авангарда».