«Трактор» потерпел четвёртое поражение подряд, повторно уступив «Северстали»

«Северсталь» победила «Трактор» в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Матч завершился со счётом 4:2 в пользу команды Андрея Разина. Коллектив Алексея Тертышного потерпел четвёртое поражения кряду.

Хозяевам удалось открыть счёт уже на 24-й секунде матча. С передач Джеффри Кинрейда и Евгения Лапенкова отличился Сергей Монахов. На 11-й минуте Монахов оформил дубль, воспользовавшись передачами Ивана Лекомцева и Богдана Якимова. Ещё до конца периода Нику Бэйлену удалось отыграть одну шайбу, однако во втором периоде хозяева закрепили преимущество. Точными бросками отметились Илья Хохлов и Александр Петунин. После гола Петунина тренерский штаб гостей произвёл замену голкипера: вместо Василия Демченко в воротах появился Александр Судницин. В третьем периоде удалось отличиться Андрею Ерофееву.

Видеообзор самых ярких моментов матча также можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

В предыдущем матче «Северсталь» обыграла «Трактор» по буллитам. Матч в Челябинске завершился со счётом 2:1 Б в пользу подопечных Разина.