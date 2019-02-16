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«Трактор» потерпел четвёртое поражение подряд, повторно уступив «Северстали»

«Трактор» потерпел четвёртое поражение подряд, повторно уступив «Северстали»
Хоккей / КХЛ

«Северсталь» победила «Трактор» в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Матч завершился со счётом 4:2 в пользу команды Андрея Разина. Коллектив Алексея Тертышного потерпел четвёртое поражения кряду.

Хозяевам удалось открыть счёт уже на 24-й секунде матча. С передач Джеффри Кинрейда и Евгения Лапенкова отличился Сергей Монахов. На 11-й минуте Монахов оформил дубль, воспользовавшись передачами Ивана Лекомцева и Богдана Якимова. Ещё до конца периода Нику Бэйлену удалось отыграть одну шайбу, однако во втором периоде хозяева закрепили преимущество. Точными бросками отметились Илья Хохлов и Александр Петунин. После гола Петунина тренерский штаб гостей произвёл замену голкипера: вместо Василия Демченко в воротах появился Александр Судницин. В третьем периоде удалось отличиться Андрею Ерофееву.

КХЛ - регулярный чемпионат
16 февраля 2019, суббота. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
4 : 2
2:1, 2:0, 0:1
Трактор
Челябинск
1:0 – Монахов (Кинрейд, Лапенков) – 00:24 (5x5), 2:0 – Монахов (Лекомцев, Якимов) – 10:39 (5x5), 2:1 – Бэйлен (Томас, Исаев) – 17:47 (5x4), 3:1 – Хохлов (Эштон, Трубачёв) – 24:45 (5x5), 4:1 – Петунин – 31:15 (4x5), 4:2 – Ерофеев (Кокуёв, Рыбаков) – 53:50 (5x5)

Видеообзор самых ярких моментов матча также можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

В предыдущем матче «Северсталь» обыграла «Трактор» по буллитам. Матч в Челябинске завершился со счётом 2:1 Б в пользу подопечных Разина.

«Северсталь» — «Трактор»: Судницин заменил Демченко после четвёртой шайбы
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