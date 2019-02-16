Пивцакин: просто решили, что третий период будет нашим и мы должны его взять

Защитник «Авангарда» Никита Пивцакин прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Барысом» (2:1 Б).

«Это игра на уровне плей-офф. Сегодня все бились и сражались, красавцы. Никаких изменений после второго периода. Все просто решили, что третий период будет нашим и мы его должны взять. Так и получилось. А потом выиграли. Боб подтащил, спасибо ему.



Никогда не хочется проигрывать. Конечно, мы все разобрали после поражения в Хабаровске, обсудили, что дальше плей-офф и мы так не должны играть. Сегодня все здорово сыграли. Сейчас полетим домой, отдохнём — и дальше готовиться. И я, и все ребята здоровые. Это главное. Сейчас еще Лёха Емелин выйдет, его ждём. Все готовы биться, сражаться и побеждать», — цитирует игрока официальный сайт омского клуба.