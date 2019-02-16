Акользин — о нокдауне Петрова: попал один раз — он упал. Вся драка

Нападающий «Барыса» Павел Акользин прокомментировал драку с форвардом «Авангарда» Кириллом Петровым. Игрок «Барыса» отправил соперника в нокдаун с одного удара.

«Так получилось просто, стычка у ворот была. На Виктора трое человек налетело, одного просто оттащил. Сцепились с игроком, он мне предложил, я говорю: «Ну давай подерёмся». Всё, перчатки скинули, попал один раз — он упал. Что я могу сказать? Вся драка.

Почему Скабелка выпустил меня на буллиты? На скамейке спросил меня: «Бьёшь буллиты?» Я ответил, что бью. Поэтому и выпустил, но я не оправдал надежды, как говорится. Но ничего страшного. Самое главное, заняли первое место в дивизионе, двигаемся дальше. Дальше будет, возможно, полегче играть, последние три игры вот эти, Дальний Восток… И готовиться к плей-офф будем дальше», — цитирует Акользина Sports.kz.

Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.