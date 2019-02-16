Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Кальяри» — «Парма». 16 февраля. Смотреть онлайн
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Тертышный: была быстрая игра, «Трактору» не хватило сил и эмоций

Тертышный: была быстрая игра, «Трактору» не хватило сил и эмоций
Хоккей / КХЛ

Главный тренер «Трактора» Алексей Тертышный прокомментировал поражение команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Северсталью» (2:4).

«Поздравляю соперника с победой. Сегодня была быстрая игра. «Северсталь» активно начала, мы где-то опаздывали и, к сожалению, пропустили две быстрые шайбы. Мы допускали индивидуальные ошибки, которые и привели к голам. Благодаря шайбе в большинстве смогли вернуться в игру.

Во втором периоде, после невынужденных ошибок в средней зоне, соперник хорошо провёл контратаки и счёт стал уже 4:1. В третьем периоде ребята всё равно старались идти вперёд. «Северсталь» очень хорошо играла в обороне, действовала по счёту. Ну а нам немножко не хватило сил и эмоций», — цитирует Тертышного официальный сайт «Северстали».

Разин — о 4:2 с «Трактором»: получилась немножко нелогичная игра
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент