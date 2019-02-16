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Дубль и передача Малкина не спасли «Питтсбург» от поражения в игре с «Калгари»

Дубль и передача Малкина не спасли «Питтсбург» от поражения в игре с «Калгари»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Питтсбург Пинвинз» дома уступил «Калгари Флэймз» — 4:5.

Первый период завершился вничью — на гол Эндрю Манджапане ответил Джейк Гюнцель. Решающим в матче оказался второй период, в течение которого в ворота Мэтта Мюррея влетели четыре шайбы. По разу отличились Михаэль Фролик, Остин Чарник, Трэвис Хамоник и Сэм Беннетт. Единственная шайба «Питтсбурга» — на счету Сидни Кросби. В заключительной трети матча российский нападающий Евгений Малкин оформил дубль, вернув интригу в игру, однако на большее «Пингвинз» уже не хватило.

НХЛ - регулярный чемпионат
16 февраля 2019, суббота. 21:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
4 : 5
1:1, 1:4, 2:0
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 – Манджапане (Чюлингтон, Райан) – 07:06 (5x5), 1:1 – Гюнцель (Бьюгстад, Шульц) – 17:41 (5x5), 1:2 – Фролик (Андерссон, Ткачук) – 21:39 (5x5), 1:3 – Чарник (Райан) – 23:12 (5x5), 2:3 – Кросби (Малкин, Кессел) – 26:52 (5x4), 2:4 – Хэмоник (Монахан, Линдхольм) – 36:02 (5x5), 2:5 – Беннетт (Райан, Баклунд) – 38:31 (5x4), 3:5 – Малкин (Кросби, Кессел) – 45:42 (5x4), 4:5 – Малкин (Летанг, Кросби) – 54:41 (5x4)

Подопечные Майка Салливана не сумели продлить победную серию до трёх матчей. В свою очередь команда Билла Питерса прервала четырёхматчевую серию неудач.

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