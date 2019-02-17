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Два очка Кучерова и шат-аут Василевского помогли «Тампе» обыграть «Монреаль»

Два очка Кучерова и шат-аут Василевского помогли «Тампе» обыграть «Монреаль»
Хоккей / НХЛ

«Тампа-Бэй Лайтнинг» победил «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Амали-Арена» в Тампе и закончилась со счётом 3:0 (0:0, 0:0, 3:0) в пользу хозяев. Для «Лайтнинг» эта победа стала пятой кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

По два балла за результативность в составе победителей набрали: Никита Кучеров (1+1), Стивен Стэмкос (0+2) и Ондржей Палат (0+2). Голкипер «Тампы» Андрей Василевский оформил шат-аут, отразив 20 бросков.

Видео гола Кучерова также доступно на официальном сайте НХЛ.

Российский защитник «Лайтнинг» Михаил Сергачёв провёл на льду 17 минут, нанёс два броска в створ ворот, совершил один силовой приём и окончил матч с показателем полезности «+1».

В параллельном матче «Виннипег Джетс» дома в овертайме уступил «Оттаве Сенаторз» — 3:4 ОТ (2:1, 0:1, 1:1, 0:1).

НХЛ - регулярный чемпионат
17 февраля 2019, воскресенье. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
3 : 0
0:0, 0:0, 3:0
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 – Кучеров (Стэмкос, Палат) – 42:16 (5x4), 2:0 – Гурд (Пойнт, Кучеров) – 43:41 (5x5), 3:0 – Джонсон (Стэмкос, Палат) – 56:46 (5x5)
НХЛ - регулярный чемпионат
17 февраля 2019, воскресенье. 03:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
3 : 4
2:1, 0:1, 1:1, 0:1
Оттава Сенаторз
Оттава
0:1 – Стоун (Ткачук, Дюшейн) – 01:38 (5x4), 1:1 – Танев (Лаури) – 02:56 (4x5), 2:1 – Майерс (Танев) – 05:33 (4x5), 2:2 – Балцерс (Дзингел, Ярош) – 33:53 (5x4), 2:3 – Дюшейн (Райан, Стоун) – 40:47 (5x3), 3:3 – Майерс (Рослович, Литтл) – 54:01 (5x5), 3:4 – Дзингел (Тирни) – 63:44 (3x3), – (Ярош) –
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