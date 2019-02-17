Два очка Кучерова и шат-аут Василевского помогли «Тампе» обыграть «Монреаль»

«Тампа-Бэй Лайтнинг» победил «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Амали-Арена» в Тампе и закончилась со счётом 3:0 (0:0, 0:0, 3:0) в пользу хозяев. Для «Лайтнинг» эта победа стала пятой кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

По два балла за результативность в составе победителей набрали: Никита Кучеров (1+1), Стивен Стэмкос (0+2) и Ондржей Палат (0+2). Голкипер «Тампы» Андрей Василевский оформил шат-аут, отразив 20 бросков.

Видео гола Кучерова также доступно на официальном сайте НХЛ.

Российский защитник «Лайтнинг» Михаил Сергачёв провёл на льду 17 минут, нанёс два броска в створ ворот, совершил один силовой приём и окончил матч с показателем полезности «+1».

В параллельном матче «Виннипег Джетс» дома в овертайме уступил «Оттаве Сенаторз» — 3:4 ОТ (2:1, 0:1, 1:1, 0:1).