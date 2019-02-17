39 сейвов Бобровского и три очка Панарина помогли «Коламбусу» обыграть «Чикаго»

«Коламбус Блю Джекетс» победил «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Юнайтед-центр» в Чикаго и закончилась со счётом 5:2 (3:1, 0:1, 2:0) в пользу гостей. Для «Блю Джекетс» эта победа стала пятой в последних шести матчах.

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Главным героем встречи стал форвард «Коламбуса» Артемий Панарин, в активе которого дубль и результативная передача. Тремя ассистами отметился защитник Райан Мюррей. Голкипер гостей Сергей Бобровский отразил 39 бросков из 41.

Видео второго гола Панарина доступно на официальном сайте НХЛ.

Российский нападающий «Чикаго» Артём Анисимов провёл на льду 15 минут 24 секунды, нанёс три броска в створ ворот, совершил силовой приём и окончил матч с показателем полезности «-2».