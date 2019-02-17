Защитник «Эдмонтона» Нурс подрался с Ли, получив удар клюшкой в лицо

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Айлендерс» дома уверенно обыграл «Эдмонтон Ойлерз» — 5:2 (0:0, 2:1, 3:1). Для «Ойлерз» это поражение стало четвёртым кряду.

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На 38-й минуте матча защитник «Эдмонтона» Дарнелл Нурс подрался с форвардом «Айлендерс» Андерсом Ли. На пятаке перед воротами Микко Коскинена Нурс получил удар клюшкой по лицу, после чего набросился на обидчика. По итогам эпизода Дарнелл заработал 17 минут штрафа, Ли отделался — семью штрафными минутами. Нурс заработал дисциплинарный штраф как зачинщик драки.

Видео драки также можно посмотреть на официальном канале Sportsnet в YouTube.