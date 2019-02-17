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На этой неделе российский игрок становился главной звездой дня в НХЛ пять раз

На этой неделе российский игрок становился главной звездой дня в НХЛ пять раз
Хоккей / НХЛ

Национальная хоккейная лига на своём официальном сайте назвала имена лучших хоккеистов прошедшего игрового дня. В 12 матчах приняли участие 20 представителей России.

Главной звездой дня стал нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин, набравший 3 (2+1) очка в игре с «Чикаго Блэкхоукс» (5:2). Всего на этой неделе пять раз российский игрок становился главной звездой дня в НХЛ.

11 февраля лучшим игроком дня был признан нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко. В матче с «Нэшвилл Предаторз» (5:4 ОТ) россиянин забросил три шайбы и отметился победным голом в овертайме. В тот день всю тройку образовали российские игроки.

12 февраля главной звездой дня стал нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов, забросивший две шайбы и сделавший две голевые передачи в игре с «Лос-Анджелес Кингз» (6:4).

13 февраля главной звездой дня стал нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, набравший 4 (1+3) очка в игре с «Калгари Флэймз» (6:3). 15 февраля Кучеров снова стал лучшим игроком дня.

Только 14 февраля российские игроки не были отмечены лигой, при этом заметим, что в этот день российские игроки не принимали участия в матчах. 16 февраля нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Владислав Наместников стал второй звездой дня.

Панарин — первая звезда дня в НХЛ, Малкин — третья
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