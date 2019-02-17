Грабовский: «Торонто» прогрессирует, посмотрим за ними в плей-офф

Белорусский хоккеист Михаил Грабовский положительно оценил выступления «Торонто Мэйпл Лифс» в текущем сезоне.

«Сейчас чувствую себя более или менее, но играть не готов. Слежу за белорусскими сборными, конечно. Как их игра? Пока основных чемпионатов мира не было, смотрел на юношами в группе В.

Хоккей движется вперёд, по результатам, которые есть сейчас, уже лучше. За НХЛ слежу, в основном только и смотрю эту лигу. Смотрю за «Торонто», я там живу, за «Вашингтоном». «Торонто» прогрессирует, посмотрим плей-офф. Будем следить за ними», — сказал Грабовский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Литавором.

Последним клубом 35-летнего Грабовского был «Вегас Голден Найтс», за который он в сезоне-2017/18 не провёл ни одного матча из-за травмы. В мае 2018 года Михаил объявил о завершении профессиональной карьеры. Свой последний матч на профессиональном уровне белорус провёл в сезоне-2015/16 за «Нью-Йорк Айлендерс».