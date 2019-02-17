С. Зубов: в каких-то моментах матча с «Динамо» повезло, но результатом довольны

Главный тренер хоккейного клуба «Сочи» Сергей Зубов подвёл итоги выигранной встречи Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с ХК «Динамо» Минск (3:1).



«Встречались сегодня с мотивированной командой, настроенной. Игра сложилась нервозная, сумбурная. В каких-то моментах повезло: в меньшинстве забили гол, та же последняя шайба. Ошибки были, немного времени осталось, чтобы их исправить. Довольны победой, результатом, двигаемся дальше» – передаёт слова Зубова корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.

Сегодняшний успех позволил команде Зубова подняться на седьмую строчку в Западной конференции КХЛ. «Динамо» осталось на 11-й строчке.



Напомним, что минчане заявили на матч только 16 полевых игроков.