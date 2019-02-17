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«Динамо» Мн — ХК «Сочи». Платная прямая трансляция
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ХК «Сочи» уверенно обыграл минское «Динамо»

ХК «Сочи» уверенно обыграл минское «Динамо»
Хоккей / КХЛ

Хоккейный клуб «Сочи» добыл победу над минским «Динамо» в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Игра завершилась со счётом 3:1.

Первые 20 минут встречи прошли без заброшенных шайб, но уже на первой минуте второго периода Юрки Йокипакка вывел гостей вперёд. Спустя ещё шесть минут Эрик О'Делл удвоил преимущество ХК «Сочи». Хозяева, усилиями Сергея Костицына, сумели отыграть одну шайбу в середине третьего периода, однако на большее их не хватило. Точку в матче поставил Станислав Бочаров, отправивший третью шайбу в ворота минчан на 58-й минуте.

По результатам матча ХК «Сочи» поднялся на седьмое место в Западной конференции, «Динамо» осталось на 11-й строчке.

Напомним, что хозяева заявили на матч только 16 полевых игроков.

КХЛ - регулярный чемпионат
17 февраля 2019, воскресенье. 17:00 МСК
Динамо Мн
Минск
1 : 3
0:0, 0:2, 1:1
ХК Сочи
Сочи
0:1 – Йокипакка – 20:46 (5x5), 0:2 – О'Делл (Бочаров) – 27:00 (4x5), 1:2 – Костицын (Хауден, Терещенко) – 54:09 (5x5), 1:3 – Бочаров – 57:26 (5x5)
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