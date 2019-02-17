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Сидоренко: к поражению от «Сочи» привели нелепый гол и ошибки

Сидоренко: к поражению от «Сочи» привели нелепый гол и ошибки
Хоккей / КХЛ

Главный тренер хоккейного клуба «Динамо» Минск Андрей Сидоренко прокомментировал проигранную своими подопечными встречу Континентальной хоккейной лиги с ХК «Сочи» (1:3). Напомним, минчане заявили на матч только 16 полевых игроков.

«Хотели последний матч дома сыграть достойно, всё складывалось неплохо, но нелепый гол и ошибки привели к поражению. Чувствовалось, что работаем на пределе. Где-то передачи на фоне усталости не проходили, но мы старались. Доволен ли я игрой Карнаухова? Михаил в целом отыграл неплохо», — передаёт слова Сидоренко корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.

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