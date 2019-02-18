Курдин: очень желаю, чтобы Кучеров побил рекорд Могильного

Геннадий Курдин, детский тренер Никиты Кучерова, прокомментировал возможность своего подопечного превзойти рекорд по очкам, набранным российским хоккеистом в одном сезоне НХЛ (127).



«Я помню, как начинал Могильный. Очень мощно играл, ворвался кометой в наш хоккей, стал уже в 18 лет олимпийским чемпионом. Кучеров не стал, но прибавляет от года к году.



И главное, чему я учил Никиту – надо быть настоящим командным игроком. Уступить 2:6, но набрать два очка и быть довольным — для Кучерова это неприемлемо. Поэтому он и отдает больше передач, хочет сделать своих партнеров лучше, а не только работает на личную статистику. Побьет ли Никита рекорд Могильного? Загадывать не берусь. Но я ему очень этого желаю», – цитирует Курдина официальный сайт НХЛ.

Панарин: очень уважаю Кучерова, надеюсь, он побьёт рекорд Могильного