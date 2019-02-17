Панарин: очень уважаю Кучерова, надеюсь, он побьёт рекорд Могильного

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин оценил игру соотечественника из «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова.



«Думаю, Кучеров и Макдэвид примерно на одном уровне. На мой взгляд, Кучеров, наверное, уступает по каким-то навыкам, но за счёт своей головы, желания играть и быть лучшим преобладает над другими ребятами.



Лично я испытываю к нему огромное уважение, потому что он тот, кто сам себя сделал. Кажется, что ему было дано меньше, чем этим хоккеистам, но он один из тех людей, кто помешан на хоккее, у него весь день хоккей в голове – и это даёт свои плоды. Он очень работоспособный и постоянно трудится над собой. Никита – молодец!



Кейн тоже в порядке, отлично сыграл сегодня, хорошие передачи отдавал. Патрик тоже работяга.



Побьёт ли Кучеров рекорд Могильного? Хотел бы, чтобы он это сделал, пусть это и тяжело», – цитирует Панарина «Спорт-экспресс».

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