Овечкин – 4-й игрок в истории НХЛ, забивавший по 40 голов 10 раз за карьеру

В заключительном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Анахайм Дакс» принимает «Вашингтон Кэпиталз». В конце стартового периода действующие чемпионы ведут со счётом 1:0. На пятой минуте в большинстве отличился капитан гостей Александр Овечкин.

Это 40-й гол Александра в текущем регулярном чемпионате. Он стал четвёртым игроком в истории лиги, забрасывавшим по 40 шайб 10 раз за карьеру. Также по 10 таких сезонов у Марио Лемье и Марселя Дионна, у Уэйна Гретцки – 12.

Россиянин является лидером в снайперской гонке, опережая на 4 шайбы Джеффа Скиннера из «Баффало Сэйбрз». Всего в текущем сезоне на счету Александра 67 очков в 58 матчах – 40 голов и 27 результативных передач.

Ранее Овечкин стал самым результативным россиянином в истории НХЛ, превзойдя достижение Сергея Фёдорова.