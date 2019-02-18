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«Флорида» благодаря хет-трику Баркова обыграла «Монреаль»

«Флорида» благодаря хет-трику Баркова обыграла «Монреаль»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Флорида Пантерз» дома обыграл «Монреаль Канадиенс» — 6:3.

Главным героем встречи стал капитан «пантер» Александр Барков, оформивший хет-трик. Также на его счету результативная передача. Кроме того, в составе «Флориды» голами отметились Денис Мальгин, Фрэнк Ватрано и Райли Шихан. У канадского клуба дубль оформил Макс Доми, ещё одна заброшенная шайба в активе Брендана Галлахера.

На счету российского нападающего «Флориды» Евгения Дадонова результативная передача, 2 броска в створ и 2 блок-шота за 15.12 на льду (2.41 – в большинстве). Богдан Киселевич участия в матче не принимал.

«Флорида» одержала четвёртую победу в шести матчах и вышла на 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 58 очков. «Монреаль» (69) – восьмой, у него четыре поражения кряду.

НХЛ - регулярный чемпионат
18 февраля 2019, понедельник. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
6 : 3
3:2, 1:1, 2:0
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 – Барков (Яндл, Хоффман) – 03:59 (5x4), 2:0 – Мальгин (Брассар, Боргстрём) – 11:28 (5x5), 2:1 – Доми (Татар) – 13:04 (5x5), 3:1 – Ватрано (Барков, Юбердо) – 13:57 (5x5), 3:2 – Галлахер – 16:46 (5x5), 3:3 – Доми (Райлли, Татар) – 25:18 (5x5), 4:3 – Барков (Яндл) – 37:49 (5x5), 5:3 – Барков – 49:13 (5x5), 6:3 – Шихан (Дадонов, Хоффман) – 57:35 (en)
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