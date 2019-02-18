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Барков забил красивый гол, проведя клюшку между ног

Барков забил красивый гол, проведя клюшку между ног
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Флорида Пантерз» дома обыграл «Монреаль Канадиенс» — 6:3.

Главным героем встречи стал капитан «пантер» Александр Барков, оформивший хет-трик. Красивой вышла победная шайба. Финн убежал один на один с Кэри Прайсом и поразил его ворота, проведя клюшку между своих ног.

Видео можно посмотреть в Youtube на канале Sportsnet.

Кроме того, в составе «Флориды» голами отметились Денис Мальгин, Фрэнк Ватрано и Райли Шихан. У канадского клуба дубль оформил Макс Доми, ещё одна заброшенная шайба в активе Брендана Галлахера.

«Флорида» одержала четвёртую победу в шести матчах и вышла на 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 58 очков. «Монреаль» (69) – восьмой, у него четыре поражения кряду.

«Флорида» благодаря хет-трику Баркова обыграла «Монреаль»
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