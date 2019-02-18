Фетисов: губернатор и руководители «Адмирала» приняли решение: команде — быть

Депутат Государственной Думы Вячеслав Фетисов прибыл с визитом во Владивосток, где встретился с губернатором Приморского края, хоккеистами и тренерским штабом «Адмирала».

«Мне кажется, хоккей стал игрой, которую дальневосточники любят больше всего. Помню, какой был ажиотаж, когда команда только появилась. Континентальная хоккейная лига правильно сделала, что пошла тогда на такой шаг. А в последнее время ходят разговоры, что команду могут убрать из КХЛ. Я считаю, что ни в коем случае нельзя это делать.

К счастью, есть понимание сегодня у лиги, что речь идёт о развитии региона. Молодёжи местной важно знать, что «Адмирал» будет в лучшей лиге Европы. Губернатор заявил, что стабильность будет главным условием для дальнейшего роста. Сегодня и хоккеисты это услышали, и тренерский состав. Губернатор, руководители, спонсоры – все приняли решение: «команде – быть». Она будет стабильно развиваться, и мне кажется, задачи на следующий сезон будут уже совсем другие: войти в элиту КХЛ и уже никогда из неё не выходить», — цитирует Фетисова официальный сайт «Адмирала».