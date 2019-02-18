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«Вашингтон» в матче с «Анахаймом» выиграл лишь 30% вбрасываний

«Вашингтон» в матче с «Анахаймом» выиграл лишь 30% вбрасываний
Хоккей / НХЛ

В заключительном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» на выезде уступил «Анахайм Дакс» — 2:5.

Игроки «Вашингтон Кэпиталз» крайне неудачно сыграли на вбрасываниях. Центрфорварды «столичных» выиграли только 30% вбрасываний (16 из 54).

Лучшим игроком на точке у гостей был Ларс Эллер (4 из 7, 57%), следом за ним идёт Никлас Бекстрём (3 из 7, 42%), а Евгений Кузнецов выиграл только 4 вбрасывания из 18 (18%).

По игре на вбрасываниях «Вашингтон» является худшей командой лиги (46%). Лучший показатель — у «Филадельфии Флайерз» (55,8%).

В составе действующих чемпионов заброшенными шайбами отметились Александр Овечкин (40-й гол в сезоне) и Джон Карлсон. У «уток» дубли оформили Кори Перри и Адам Хенрик. Ещё один гол на счету Якоба Сильверберга.

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