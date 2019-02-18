В Новосибирске во время матча умер хоккеист

Вчера, 17 февраля, в ЛДС «Родник» в Калининском районе Новосибирска во время любительского матча по хоккею скончался 55-летний мужчина. Скорая, которая дежурила на матче, пыталась его спасти, но помочь ему не удалось. Из-за трагедии матч был отменён.

«Стало плохо во время игры. Примерно на 10-й минуте первого периода он упал замертво. Местные врачи оказывали первую медицинскую помощь, но в сознание вратарь не приходил. Через 20 минут приехала реанимация», — сообщил «НГС.Новосибирск» очевидец, пожелавший остаться неизвестным.

По данному факту Следственный комитет по Новосибирской области начал проверку. Будет проведена экспертиза, которая должна выявить причину смерти. По результатам проверки будет принято уголовно-процессуальное решение.