Кинэн: Могильный и другие россияне того времени подняли уровень НХЛ

Канадский тренер Майк Кинэн заявил, что бывший российский форвард Александр Могильный способствовал развитию Национальной хоккейной лиги. Также Кинэн выразил сомнение, что в настоящее время в НХЛ кто-нибудь сможет повторить результативность Могильного в сезоне-1992/1993, когда он забросил 76 шайб.

«Могильный был одним из первых русских, кто приехал в НХЛ. И они сделали лигу лучше. Фёдоров и Могильный, Крутов и Фетисов — это великолепные исполнители, они подняли уровень мастерства всей НХЛ. Я работал со многими русскими игроками — Буре, Ковалёвом, Зубовым, Кравчуком. Великолепные мастера! На смену им пришли игроки нового поколения — Овечкин, Малкин, теперь Кучеров. Но одним из первых был Могильный.

Я очень сомневаюсь, что сегодня реально забить столько же. Мы видим, что Овечкин каждый год играет на максимуме, много забивает, но сегодня другой хоккей. Изменилась сама структура игры, вратари стали играть лучше», — приводит слова Кинэна телеканал «360».

В НХЛ Могильный играл за «Баффало Сейбрз», «Ванкувер Кэнакс», «Нью-Джерси Дэвилз» и «Торонто Мейпл Лифс». Он был выбран в 5-м раунде драфта в 1988 году. Могильному сегодня, 18 февраля, исполняется 50 лет.