Бучневич: в Москве метро гораздо лучше, чем в Нью-Йорке

Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич рассказал о жизни в США и нью-йоркском метро.

«Я на машине только на тренировочный каток езжу да в Бруклин в баню. По Манхэттену вообще не передвигаюсь на своей машине, можно встать в пробку и застрять на несколько часов.

До основного катка ехать минут 10-15, а до тренировочного — 40-45. У нас вся команда примерно в одном районе живёт.

Вообще на метро не езжу. Там слишком грязно, много народу. Как-то летом с Наместниковым решили сходить на US Open, в это время в городе были большие пробки, поэтому нам сказали на поезде ехать. Мы попали в час пик, это был ужас. Всё забито, не протолкнуться, жарко. Мы, как приехали, все вещи выкинули.

Когда надо, я могу на метро поехать. Но скажу, что в Москве гораздо лучше метро», — приводит слова Бучневича Sport24.